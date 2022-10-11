Украинский боксер Виталий Невеселый рассказал о своем спасении из Киева

Украинский боксер Виталий Невеселый во вторник, 11 октября, пообщался с корреспондентом «Известий» и рассказал, как ему удалось спастись из Киева.

«22 февраля выехали в Киев. <…> Мы охраняли дом [украинского политика Виктора] Медведчука, где он находился под арестом, потому что националисты постоянно атаковали. 24 февраля, когда началась спецоперация, нас сняли с [охраны] дома», — рассказал Невеселый.

Он также отметил, что застал похищение Медведчука.

Выехать на автомобиле было невозможно из-за блокпостов повсеместно, добавил собеседник «Известий».

Невеселый решил с сослуживцами отправиться на железнодорожный вокзал, готовясь к тому, что сотрудники Службы безопасности в любой момент могут его забрать. В итоге, со слов Невеселого, на эвакуационном поезде он добрался до Запорожской области.

Кроме того, он рассказал об обыске его дома, гаража, автомобиля СБУ летом 2021 года, до начала СВО.

24 сентября российский военнослужащий Владислав Фролов, награжденный орденом Мужества, рассказал о спасении товарища из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он сообщил, что наводчика ранило осколком, отлетевшим от брони БТР. Фролов вывез раненного до первой точки эвакуации, выгрузил его, возвращаясь обратно, военному прилетело два выстрела с РПГ. Молодой человек уточнил, что «один попал в кормовую часть, и при этом экипаж контузило. А второй снаряд прилетел непосредственно в левый борт и кумулятивной струей ударил в спину».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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