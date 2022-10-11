Маск опроверг информацию СМИ о разговоре с Путиным об Украине

Глава американской компании Tesla Илон Маск опроверг сообщение журнала Vice о том, что он якобы провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Опровержение бизнесмен опубликовал в Twitter 11 октября.

«Это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз, и это было 18 месяцев назад. Разговор тогда шел о космосе», — написал он.

Ранее в этот день издание Vice, ссылаясь на американского политолога Яна Бреммера, опубликовало материал о том, что Маск якобы недавно беседовал с российским президентом.

В статье утверждается, что «Маск поговорил напрямую с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем написать в Twitter предложение о прекращении конфликта на Украине».

5 октября, в Twitter Маск заявил, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет. Таким образом бизнесмен объяснил, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины, и они выбирают Россию.

До этого, 3 октября, Маск опубликовал серию твитов, также посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта Маск предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под эгидой Организации Объединенных Наций, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

В этот же день предприниматель опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом предприниматель отметил, что победа украинский стороны в конфликте маловероятна.

Комментируя эти посты американского бизнесмена, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что РФ рассматривает план урегулирования конфликта на Украине, который предложил Маск, как часть общественной дискуссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал заявления Маска, сказав, что в отличие от многих профессиональных дипломатов он пытается искать пути для достижения мира. При этом представитель Кремля подчеркнул, что достижение мира без выполнения условий российской стороны не будет возможным.