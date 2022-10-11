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В Крыму введен «желтый» уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов сообщил о введении в республике высокого «желтого» уровня террористической опасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Керчи и Ленинском районе в восточной части Республики Крым введен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Об этом проинформировал во вторник, 11 октября, глава Крыма Сергей Аксенов.

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«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — высказался Аксенов в своем Telegram-канале во вторник, 11 октября.

Ранее в этот день Аксенов сообщил «Известиям» об отсутствии паники среди крымчан в связи с терактом на Крымском мосту, указав на наличие «большого желания рассчитаться с террористами». Глава республики также подчеркнул, что уничтожение киевского режима даст полную гарантию безопасности как Крыму, так и всей России.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом.

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