В Самаре у 11 школ появятся пристрои. Об этом во вторник, 11 октября, пишет НИА «Самара».

В частности, речь идет о школе № 176 и лицее «Созвездие» в Советском районе, школах № 73 и 95 в Кировском районе, школах № 175, 120, 10, 3, 154 в Промышленном районе, школе № 29 в Октябрьском районе, школе № 161 в Красноглинском районе.

Строительство пристроя к школе № 176 обойдется в 4 млн рублей. К остальным школам — по 500 тыс. рублей.

Как уточняет СитиТраффик, работы запланированы на 2023 год.