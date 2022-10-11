В Астраханской области сгорела хозпостройка

В Енотаевском районе Астраханской области сгорела хозяйственная постройка. Об этом пишет во вторник, 11 октября, «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в 05:20 в селе Енотаевка на улице Волжской. Загорелись кровля и внутренняя отделка строения. Пожарные потушили огонь в 06:40. На месте работали две единицы техники и семь спасателей, от добровольной пожарной дружины — три человека.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

8 октября пожар произошел в деревянном доме в Черемхове (Иркутская область). Владельцу дома удалось спастись, погибли пришедшие к нему в гости 44-летний мужчина и 39-летняя женщина.