В Ульяновске завершили ремонт 15 дорог

Ремонт 15 дорог завершился в Ульяновске. Об этом во вторник, 11 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Валерия Художидкова.

«Полностью завершен ремонт проспектов 50-летия ВЛКСМ и Ульяновского — от Ленинского Комсомола до Авиастроителей, улиц Ипподромной, Кооперативной, Орлова, Кольцевой, Отрадной, Самарской, Доватора, нечетной стороны Камышинской», — приводит издание его слова.

Также в городе обновили проезжую часть нечетной стороны улицы Рябикова — от Доватора с путепроводом и первый участок улицы Тельмана — от Оренбургской до Димитрова.

Кроме того, готовы улица Школьная в селе Лаишевка, дорога на СНТ «Импульс», перекрестки проезда Аполлона Сысцова с рулежным участком, а также 14 и 14.1, 14.2 проездов Инженерных — после поворота от ТЭЦ-2 в сторону проспекта Ульяновского.

«На проспекте Созидателей обновляется третий, последний участок между Генерала Тюленева и Дружбы Народов. Здесь завершаются ремонт тротуара, замена бордюрного камня, ведется укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона, уширение на перекрестке с Дружбы Народов», — отметили в администрации Ульяновска.

На Тельмана (от Жуковского до Волжской) и Лихачева уложили верхний слой асфальта, на Димитрова — выравнивающий слой. Также на проспекте Антонова, в районе проходной № 3, АО «Авиастар-СП» ведется обустройство парковочного пространства.

В августе этого года в Красноярске стартовал масштабный ремонт улицы Волжской. Работы ведутся на участке от улицы Аральской до улицы Мичурина протяженностью 1,7 км. Дорогу планируется расширить до четырех полос.