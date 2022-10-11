Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных

Российские военные в ходе специальной операции по защите Донбасса, рискуя жизнью, не только уничтожают силы противника, но и спасают своих боевых товарищей. О новых подвигах военнослужащих и полученных ими наградах 11 октября рассказали в Министерстве обороны РФ.

Гвардии старший прапорщик Чернов Василий, старшина роты материального обеспечения 108 гвардейского десантно-штурмового полка, 7 гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной). Удостоен медали «Суворова» после того, когда при выполнении специальной военной операции, двигаясь в тыловой колонне, подвергся обстрелу противником, но в результате ответным огнем уничтожил врага и продолжил движение.

Гвардии старший сержант Белевцев Андрей, командир отделения роты материального обеспечения 108 гвардейского десантно-штурмового полка, 7 гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной). Награжден медалью «Жукова» после того, как при выполнении специальной военной операции осуществлял подвоз боеприпасов под шквальным артиллерийским огнем противника, что способствовало предотвращению наступления вражеских сил.

Его сослуживец, гвардии младший сержант Киселев Виталий, разведчик-наводчик разведывательной роты того же 108 гвардейского десантно-штурмового полка, 7 гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной). Награжден медалью «Жукова» после того, как при выполнении специальной военной операции осуществлял охранение двух боевых машин связи, которые попали под обстрел диверсионно-разведывательной группы противника. Выполнив маневр, он уничтожил противника и продолжил движение.

Гвардии капитан м/с Решетников Сергей, начальник отделения анестезиологии и реанимации 32 отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск, 7 гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной). Награжден медалью-ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Совершил подвиг, когда при выполнении специальной военной операции проводил эвакуацию раненых. Колонна подверглась обстрелу противника, тогда ответным огнем в составе подразделения Решетников предотвратил уничтожение личного состава и раненых.

9 октября Минобороны России рассказало о награждения военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Боевые государственные и ведомственные награды были вручены солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам бригады материально-технического обеспечения (МТО) ЗВО. Среди наград были ведомственные медали, медаль Жукова и медаль Суворова.

Ранее, 7 октября, президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

До этого о награждении за подвиги в СВО сообщалось 25 сентября. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посмертно наградил депутата Верховной рады V и VI созывов Алексея Журавко медалью «За отвагу».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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