В Коми по факту незаконной ловли хариуса возбудили уголовное дело

В Инте в Республике Коми по факту незаконной ловли хариуса возбудили уголовное дело. Об этом пишет во вторник, 11 октября, ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

По информации правоохранителей, 47-летний местный житель рыбачил на реке Кожим в нацпарке «Югыд ва» без специального разрешения. Ему удалось поймать 91 особь хариуса. Общая сумма ущерба составила около 170 тыс. рублей.

Дело возбудили по ч.1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях»). Подозреваемый признался в содеянном. Улов и удочки у него изъяли.

Мужчине грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет. Также его могут приговорить к обязательным работам на срок до 480 часов или исправительным работам на срок до двух лет, или к лишению свободы на тот же срок.