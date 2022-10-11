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ФАС намерена стандартизировать прием безналичной оплаты за госуслуги
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ФАС намерена стандартизировать прием безналичной оплаты за госуслуги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба планирует установит единые правила приема безналичной оплаты за государственные и муниципальные услуги. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru во вторник, 11 октября. В нем предусмотрено обязательное раскрытие на официальных сайтах органов власти и порталах госуслуг информации, необходимой гражданам для совершения оплаты. Например, о доступных способах оплаты, а также наличии или отсутствии комиссии при совершении платежей.

Сейчас оплата государственных услуг с помощью дистанционных сервисов возможна несколькими способами: на сайте госоргана путем регистрации или авторизации через единый портал госуслуг, или же непосредственно через саму последнюю платформу, уточнили “Известиям” в ФАС. В службе отметили, что результаты анализа показали, что отсутствие единых правил организации приема платы за соответствующие услуги приводит к формированию отрицательных практик. В частности, потребителям не предоставляются доступные и понятные сведения о порядке и способах оплаты услуг, о наличии, а также размере взимаемой комиссии. Указанные выводы подтверждают и поступающие в антимонопольный орган обращения от граждан, добавили там.

Наличие такой информации и размещение ее указанным в проекте постановления способом позволит гражданам выбирать наиболее приемлемый для них вариант оплаты, уверены в службе. Реализация положений проекта постановления приведет к тому, что сервисы оплаты услуг, как реализованные на сайтах госорганов, так и на едином и региональных порталах госуслуг, будут функционировать на основании принципов открытости и недискриминационного доступа участников рынка к организации оплаты, заключили в ФАС.

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