Генсек НАТО Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине поражением для альянса

Если победу в конфликте на Украине одержит Россия, это будет означать поражение НАТО. В связи с этим, как заявил 11 октября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, для НАТО очень важно, чтобы победила Украина.

«Если [президент России Владимир] Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее перед российской агрессией», — предположил он на пресс-конференции.

Столтенберг пояснил, что НАТО оказывала поддержку Украине еще с 2014 года, а после начала специальной военной операции России по защите Донбасса сделала свою военную помощь еще более значительной. В результате, по его словам, значительно сократились запасы вооружения самих стран НАТО, поэтому теперь идет речь о наращивании производства. Одновременно с этим генсек НАТО подчеркнул, что альянс не выступает частью конфликта на Украине.

«Мы сохраним и усилим нашу поддержку Украине, чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать свою территорию», — заметил он.

Ранее во вторник сообщалось, что Столтенберг анонсировал скорые плановые учения НАТО по ядерным силам сдерживания с целью предотвращения эскалации. Он отметил, что это стандартные учения, которые позволяют убедиться, что ядерное сдерживание альянса остается безопасным, надежным и эффективным.

10 октября после ударов армии России по Украине Столтенберг заверил министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева «столько, сколько потребуется».

5 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

До этого, 30 сентября, чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов отметил, что представители стран Североатлантического альянса заговорили о возможности применения ядерного оружия против России. По его словам, на протяжении длительного времени альянс ближе и ближе подходит к российским границам, что вызывает беспокойство со стороны Москвы.

9 сентября Столтенберг отметил, что НАТО наблюдает «некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом», но призвал не заблуждаться и готовиться к длительному противостоянию. Столтенберг указал на необходимость увеличивать поставки вооружения на Украину, даже в ущерб своим оборонным возможностям.

Днем ранее, 8 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что риск прямого столкновения России и НАТО повышается из-за опосредованной конфронтации военного блока с РФ на Украине. Он также отметил руководящую роль альянса в действиях киевского режима и напомнил о количестве иностранных инструкторов на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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