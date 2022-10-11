Под Тверью локализовали торфяной пожар

В Тверской области около деревни Каблуково найдены очаги тления торфа. Об этом во вторник, 11 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Специалисты, выехавшие на место, установили, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет. Пожар был локализован. В ликвидации участвовали девять спасателей и две единицы техники.

20 сентября сообщалось о новом природном пожаре в Оренбургской области. Огонь охватил березовый лес в районе Сары.