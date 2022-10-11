Жителям Москвы и Подмосковья пообещали заморозки в ночь на 12 октября

В Москве и Подмосковье ожидаются заморозки в ночь на среду. Об этом во вторник, 11 октября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на солнечную и довольно теплую дневную погоду, ближайшей ночью в Москве заметно похолодает и не исключены заморозки — температура воздуха может опуститься до 0...+2 градусов», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, в Московской области местами температура воздуха может упасть до -3 градусов.

Ранее в этот день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября.

Кроме того, отмечалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом, по текущим прогнозам, в 2022 году эти события произойдут позже своих климатических норм.