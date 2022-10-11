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В Белгородской области без энергоснабжения из-за обстрела ВСУ остались 2 тыс. человек

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В Белгородской области подверглась обстрелу подстанция в населенном пункте Шебекино. Как сообщил 11 октября глава региона Вячеслав Гладков, атаку осуществили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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«ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами поврежден трансформатор подстанции», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате ЧП без электричества остались более 2 тыс. жителей. При этом пострадавших и жертв нет.

Губернатор заверил, что последствия обстрела будут устранены в максимально короткие сроки. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

9 октября ФСБ РФ сообщила, что с начала октября число обстрелов Украиной приграничной территории России увеличилось. Отмечалось, что за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

8 октября Гладков указал, что украинские войска обстреляли и село Тишанка в Белгородской области. В результате ранения получила девушка 16 лет, также осколками было повреждено два легковых автомобиля работников зерновой компании.

13 сентября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с разрушениями объектов гражданской инфраструктуры в Белгородской и Брянской областях из-за обстрелов ВСУ.

Днем ранее губернатор Белгородской области призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка временно покинуть свои дома. Он подчеркнул, что в населенных пунктах в ближайшее время приступят к закрытию контуров разрушенных домовладений и подключению тепловых пунктов.

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