Курс с акцентом

Со следующего учебного года в российских вузах увеличивается минимальное время изучения истории России — для студентов всех направлений, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, оно составит 144 академических часа. Такой приказ утвердило Министерство науки и высшего образования России. Прежний объем курса был значительно меньше по крайней мере в два раза.

Несмотря на то что дисциплина называется «История России», педагоги будут читать лекции как о событиях внутри страны, так и в мире. Другими словами, история нашей страны будет представлена студентам на общемировом фоне.

Важно отметить, что на очных отделениях 80% времени курса будет отводиться на контактное обучение в аудитории и лишь 20% — на самостоятельную работу. Именно живое общение со студентами дает наибольший эффект в преподавании истории. Даже на вечерней и заочной формах обучения как минимум 40% работы по курсу будет проходить с лектором, оставшийся материал студенты освоят сами.

Второй важный момент связан с учебными пособиями. Сейчас профессура каждого вуза может разработать собственные материалы, которые зачастую отличаются от учебников других университетов. Приказ Минобрнауки позволит навести порядок в этом вопросе, чтобы содержание учебных пособий не расходилось в зависимости от вуза.

Для этого творческая группа, состоящая из представителей министерства, академического и профессионального сообщества, а также членов общественной организации «Российское историческое общество», разработала историко-культурный стандарт, фиксирующий все основные определения, даты, события и их трактовки. Он будет действовать в университетах, где история не является профильным предметом. Эта концепция создана по аналогии со стандартом, который несколько лет назад разрабатывался для средней школы. Таким образом мы получим единое изложение истории для учащихся разных специальностей.

Как показывают опросы, студенты непрофильных вузов не очень хорошо знают историю всех периодов, даже несмотря на то, что они только что закончили школу, где этот предмет был обязательным. Общий тренд снижения знаний наблюдается последние 15–20 лет. Особенно нас заботит, что молодежь слабо разбирается в истории России ХХ века — критически важного периода истории для нашей страны. Это и революция 1917 года, и межвоенная модернизация страны, и Великая Отечественная война. Поэтому в новой программе на этом времени будет сделан особый акцент.

Еще один факт: даже если молодые люди интересуются историей, то они не всегда черпают свои знания из достоверных источников. Из-за этого в юных головах очень много путаницы, фейков и непроверенных данных из «Википедии». Курс истории должен в некоторой степени структурировать знания обучающихся.

В целом необходимо развивать в вузах исторические дисциплины. Например, студентам, будь то будущий строитель, медик или агроном, можно преподавать историю их профессии. Другая важная вещь — изучение истории своего края, ведь если начинать с малого, например с истории своего города, постепенно начнет появляться интерес и к общему. Однако здесь возникает другая проблема: нужно найти место и для этих предметов, но не за счет общего курса по истории России.

Как известно, история — это наука, которая делает человека гражданином. Поэтому, чтобы у нас в стране были образованные граждане, такие новации и проводятся.

Автор — доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН, специалист по истории России в ХХ веке

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