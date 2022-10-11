Три человека пострадали в ДТП в Брянской области

Три человека пострадали в аварии в Рогнединском районе Брянской области. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 10 октября, в 23.23 на 16-м км автодороги «Орел – Брянск – Смоленск – Дубровка – Рогнедино».

21-летний водитель ВАЗ-21 144 в ходе обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречным Ford Focus. В результате водитель ВАЗа получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, его 17-летняя пассажирка — закрытый перелом костей таза, ушиб легкого, травматический шок. 60-летняя пассажирка Ford получила множественные травмы, ушиб грудной клетки, перелом шиловидного отростка лучевой кости. Все пострадавшие были госпитализированы.

10 октября сообщалось, что Следственный комитет Иркутской области начал проверку по факту гибели 52-летнего водителя в загоревшемся грузовике. По предварительным данным, транспортное средство задело высоковольтную линию электропередачи.