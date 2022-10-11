Минобороны: ВС России продолжили удары по военным и инфраструктурным объектам Украины

Российская армия достигла цели удара по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом 11 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, во вторник Вооруженные силы РФ продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков в ходе брифинга.

Также он сообщил, что российские военные отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении. Противник отброшен на исходные позиции и потерял до 40 военных, уточнил генерал-лейтенант.

Украинские войска также попытались наступать на николаево-криворожском и запорожском направлениях, но были отброшены на исходные позиции, их потери составили до 150 военных.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике.

Ранее в этот день военный обозреватель «Известий» Антон Лавров подчеркнул, что у современной Украины не так уж много средств для симметричного ответа на российские удары, однако главной опасностью является получение Киевом дальнобойного оружия от США.

10 октября ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Это решение президент России Владимир Путин назвал ответом на террористические действия киевского режима.

Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». По словам Путина, своими действиями власти Украины поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».