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Памятник Вежливым людям в Крыму станет объектом культурного наследия

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Памятники, которые были установлены в Крыму в последние годы, планируют включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, об этом журналистам рассказали в министерстве культуры республики. Научно-методический совет ведомства, рассмотрев соответствующее заявление, принял положительное решение, отметили там.

В том числе, в реестр теперь попадут памятник Вежливым людям, монументы, посвященные Екатерине II, Народному ополчению, Сергию Радонежскому и Амет-Хану Султану в Симферополе. Документы о признании их объектами культурного наследия были направлены на рассмотрение.

Подробнее о том, как история этого региона связана с историей и культурой России, можно узнать в специальном проекте «Известий» «Наследие императоров».

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