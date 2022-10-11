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Шойгу обсудил продуктовую сделку с главой минобороны Турции Акаром

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону детали продуктовой сделки со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Турции во вторник, 11 октября.

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Отмечается, что в ходе переговоров была отмечена важность соблюдения ранее достигнутых договоренностей, согласно которым Турция обязалась способствовать экспорту российского зерна через Черное море.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил информацию о предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сказал, что встреча готовится, а обсуждать лидеры стран планируют конфликт на Украине, двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по текущим делам. Также он добавил, что встреча переносится на четверг, 13 октября.

До этого турецкий и российский лидеры разговаривали 7 октября. Тогда президенты обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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