Выставку об обороне Аджимушкая представят на конкурсе «Музеи о Победе»

Два проекта, посвященные обороне Аджимушкая в годы Великой Отечественной войны, представит Керченский Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в рамках международного конкурса «Музеи о Победе».

Об экспозициях, представленных в Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен, его сотрудники рассказали в специально записанных для этого видео.

Первая выставка, «Судьбы солдатские», была приурочена к 80-летию обороны Аджимушкая. Также на конкурс представили сами пилоны мемориального комплекса, в которых размещаются экспозиции.

Проголосовать за понравившиеся проекты пользователи смогут до конца октября.

Напомним, оборона Аджимушкайских каменоломен — значимый эпизод Великой Отечественной войны, она разворачивалась с середины мая по конец октября 1942 года.