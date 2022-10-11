Новый маммограф поступил в Сахалинский областной онкодиспансер

В Сахалинский областной онкологический диспансер поступила маммографическая система нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое оборудование позволяет обнаружить патологию на самой ранней стадии. Врач может увидеть каждый миллиметр ткани, а лучевая нагрузка на организм пациента при этом ниже, чем в аппарате предыдущего поколения.

«Движение трубки происходит под углом, таким образом, формируется трехмерная визуализация молочной железы, в том числе с функцией биопсии. Специалист может во время исследования произвести забор ткани для гистологии», — рассказал завотделением рентгендиагностики Денис Вардатов.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, маммограф приобрели в рамках программы по борьбе с онкозаболеваниями нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, запустить аппарат в работу планируется с 17 октября.

В августе в Игринскую и Можгинскую районные больницы Удмуртии поступили новые компьютерные томографы. До конца 2022 года аналогичный аппарат должен поступить в республиканский онкологический диспансер.