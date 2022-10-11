Синоптик подвел итоги первой декады октября в Петербурге

В Санкт-Петербурге в первой декаде октября погода была «обычной». Такой вывод сделал главный городской синоптик Александр Колесов.

Он отметил, что средняя температура воздуха в это время была +9,7 градуса, что на 1,3 градуса выше нормы, но холоднее, чем в прошлые два года.

В целом, за первые десять дней месяца в Петербурге выпало 17 мм осадков. Солнце появлялось в течение восьми дней. В общей сложности оно светило 34,5 часа, пишет ИА FlashNord.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель. Его стоит ждать не ранее конца октября. В центре погоды «Фобос» также сообщали, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября.