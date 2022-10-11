Гросси отметил важность контактов с Путиным для безопасности ядерных объектов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 11 октября, назвал важными контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для обеспечения физической безопасности ядерных объектов.

«Актуальные вопросы сегодняшнего дня обуславливают важность нашего нынешнего разговора. Эти темы чрезвычайно важны и имеют непосредственное отношение к ядерной и физической безопасности и касаются Запорожской АЭС», — сказал он перед началом переговоров с Путиным.

Он отметил, что Россия всегда была главным действующим лицом с точки зрения технических и других направлений МАГАТЭ, а также одним из основных собеседников по многим направлениям работы агентства.

«Ядерная энергетика актуальна для сегодняшнего и завтрашнего дня, а вопросы сегодняшнего дня как раз обусловливают важность нашего сегодняшнего разговора», — добавил Гросси.

Сам Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому. Он отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, такую риторику надо снижать. Также российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.