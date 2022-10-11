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Еще около 82 млн рублей направили на поддержку аграриев в Красноярском крае

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В Красноярском крае на поддержку аграриев выделили дополнительные 82 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания правительства региона, на котором были приняты поправки в госпрограмму по развитию сельского хозяйства.

«Финансирование программы увеличено на 81,8 млн рублей за счет краевого бюджета. Таким образом, на поддержку всех направлений агропромышленного комплекса региона в этом году направлено более 10 млрд рублей из бюджетов разных уровней», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и торговли Александр Походин.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, на 18,3 млн рублей увеличены расходы на гранты для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Средства можно направить на строительство и ремонт дорог, сетей водо- и электроснабжения. Общий объем финансирования на эти цели составит 62,7 млн рублей.

Еще 37,4 млн рублей к ранее предусмотренным 169 млн выделили на возмещение затрат аграриев на производство и сбыт птицеводческой продукции, а 24 млн рублей добавили к 105,4 млн, запланированным на возмещение затрат на уплату процентов по инвесткредитам. Также деньги направили на компенсации за покупку новых машин и оборудования.

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