Ребенок пострадал в ДТП с автобусом в Крыму

В Симферополе в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадал ребенок. Об этом во вторник, 11 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел около 13:20 на проспекте Победы. Водитель Lifan перестраивался и при этом не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ. Произошло столкновение. В автобусе находились 17 пассажиров.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автобуса (девочка, 2012 года рождения) получила телесные повреждения и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

10 октября сообщалось, что Следственный комитет Иркутской области начал проверку по факту гибели 52-летнего водителя в загоревшемся грузовике. По предварительным данным, транспортное средство задело высоковольтную линию электропередачи.