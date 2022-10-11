Житель Петербурга нашел белые грибы в черте города

Житель Санкт-Петербурга нашел во время прогулки в Удельном парке белые грибы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает 78.ru со ссылкой на группу «Грибы и грибники» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я сначала и не поверил. Вижу, стоит такой польский (белый) гриб, скромно прикрывшись листиком. Интересненько, подумал я. Хвать листик! А там польский гриб! Ну, думаю, всё! Надо искать грибы!» — рассказал мужчина.

По его словам, раньше в городе он находил подберезовики.

Ранее в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) два человека были госпитализированы с отравлением мухоморами. У пострадавших отмечалось спутанное сознание, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и судороги.