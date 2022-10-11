В Петербурге на пяти маршрутах общественного транспорта усилили движение

В Санкт-Петербурге на пяти маршрутах общественного транспорта по просьбе жителей города усилили движение. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Речь идет о троллейбусе №46, автобусах №199, №299, №271, а также о школьном маршруте №356. Кроме того, в материале отмечается, что в планах усилить движение на троллейбусном маршруте №8 и автобусных №226 и №211. Все эти маршруты связывают спальные районы города с линиями метро.

В целом суточный пассажиропоток в Петербурге — 3 млн человек.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. Первая поставка по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет в следующем году, вторая ожидается в 2024-м.