Окна и батареи заменили в поликлинике Курильской ЦРБ

В поликлинике Курильский центральной районной больницы (Сахалинская область) заменили окна и батареи. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Работы выполнены для улучшения температурного режима в учреждении здравоохранения. Как уточняет ИА SakhalinMedia, поликлинику возвели в 2010 году, с тех пор состояние окон сильно ухудшилось, появился конденсат. Это стало приводить к повышенной сырости, порче документации и мебели.

Причиной непродолжительной эксплуатации является влажный климат, при котором конструктивные элементы приходят в негодность довольно быстро.

Средства на проведение работ выделили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.