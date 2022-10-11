Реклама
Прямой эфир
Мир
Гросси отметил важность контактов с Путиным для безопасности ядерных объектов
Общество
Внук Пугачевой пересек границу России пешком
Армия
Рогов заявил об уничтожении 30 украинских боевиков в Запорожской области
Общество
Патриарх Кирилл вернулся к работе после перенесенного COVID-19
Мир
ЕС ежедневно импортирует российские нефть и газ на €260 млн
Наука
В Испании провели первую пересадку кишечника от умершего человека
Общество
Верховный суд РФ отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Экономика
ФАС намерена стандартизировать прием безналичной оплаты за госуслуги
Мир
Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM
Общество
Путин поздравил с днем рождения командующего войсками в зоне СВО Суровикина
Мир
Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине
Мир
НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран альянса

Судья Арбитражного суда Москвы Маслов погиб при взрыве на Крымском мосту

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество жертв, погибших при взрыве на Крымском мосту, увеличилось. Как сообщил 11 октября представитель экстренных служб, их число выросло до четырех человек.

«Ответы со стороны России будут жесткими»
Путин объяснил необходимость массированного удара по Украине и предостерег от попыток организовать новые теракты в РФ

Опознание тел погибших все еще продолжается.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Отмечается, что все четверо человек находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва.

Маслов был назначен на должность судьи Арбитражного суда Москвы в мае 2014 года указом президента РФ. Он состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

До этого было известно о трех погибших в результате происшествия.

Ранее во вторник официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ответ России на любые атаки на критическую важную гражданскую инфраструктуру будет жестким. Захарова также указала, что последние действия Киева осуществляются в манере худших террористических ячеек, отметив, что целью киевского режима является постоянное получение подачек в виде ресурсов и денег со стороны западных кураторов.

Тогда же украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что о причастности Киева к взрыву на Крымском мосту станет известно позже, напомнив, что власти Украины изначально говорили, что попытаются уничтожить мост, как только у них появится такая возможность.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Среди погибших оказались пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, но есть «большое желание рассчитаться с террористами».

В середине августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022