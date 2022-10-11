Судья Арбитражного суда Москвы Маслов погиб при взрыве на Крымском мосту

Количество жертв, погибших при взрыве на Крымском мосту, увеличилось. Как сообщил 11 октября представитель экстренных служб, их число выросло до четырех человек.

Опознание тел погибших все еще продолжается.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Отмечается, что все четверо человек находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва.

Маслов был назначен на должность судьи Арбитражного суда Москвы в мае 2014 года указом президента РФ. Он состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

До этого было известно о трех погибших в результате происшествия.

Ранее во вторник официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ответ России на любые атаки на критическую важную гражданскую инфраструктуру будет жестким. Захарова также указала, что последние действия Киева осуществляются в манере худших террористических ячеек, отметив, что целью киевского режима является постоянное получение подачек в виде ресурсов и денег со стороны западных кураторов.

Тогда же украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что о причастности Киева к взрыву на Крымском мосту станет известно позже, напомнив, что власти Украины изначально говорили, что попытаются уничтожить мост, как только у них появится такая возможность.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Среди погибших оказались пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, но есть «большое желание рассчитаться с террористами».

В середине августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.