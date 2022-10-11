Эксперт объяснил позицию Норвегии относительно экспорта газа странам ЕС

Норвегия использует возможности, которые есть в текущих обстоятельствах, чтобы заработать на поставках газа. Об этом рассказал «Известиям» 11 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, прокомментировав статью iDNES, в которой говорится, что норвежцы на фоне доходов от экспорта газа не вспоминают о европейской солидарности.

«Это крупная экспортирующая газ страна, и она пользуется конъюнктурой для того, чтобы заработать деньги», — сказал он.

Митрахович предположил, что теоретически Евросоюз (ЕС) может оказать давление на страну.

«Норвегия больше чем 100 млрд куб. м газа экспортирует в ЕС. А сама страна с населением небольшим, она потребляет всего несколько миллиардов куб. м газа, и ей некуда девать этот газ», — отметил он.

При этом, по словам эксперта, если Евросоюз начнет «выкручивать руки» норвежской стороне, то это может навредить отношениям ЕС и этой страны. Также такие действия в долгосрочном плане могут быть опасны, так как остальные государства задумаются о том, что им тоже может грозить введение ограничений.

Митрахович считает, что в итоге ЕС предпочтет или не вводит предельные цены на норвежский газ, так как это рискованно, или может продумать механизм согласования добровольного снижения цены.

«Хотя Норвегия никакого добровольного снижения цены делать не хочет, не исключаю, что в будущем это появится. Но сейчас договориться об этом сложно, потому что разговорами о солидарности сыт не будешь. Норвегия хочет зарабатывать деньги», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, несмотря на то, что эта страна с точки зрения техники довольно авангардная, отказываться от доходов, которые дает нефть и газ, резать экономическую свою основу она не желает.

Чешский портал iDNES 7 октября написал, что чистая прибыль Норвегии от продажи газа в 2022 году составит $94 млрд — на $65 млрд больше, чем в 2021 году. По мнению автора статьи, встав перед выбором между перспективой заработать и европейской солидарностью, Осло выбрал сверхдоходы. Отмечалась, что некоторые европейские страны возмутились сложившейся ситуации, а в Еврокомиссии обсуждаются предельные цены для норвежского газа.

На следующий день американский обозреватель Эмили Раухала в газете The Washington Post написала, что западные эксперты критикуют Осло за обогащение страны на фоне украинского конфликта. Она уточнила, что королевство стало играть важную роль в вопросах энергетической безопасности в Европе после того, как был взят курс на отказ от энергетических ресурсов России.

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере рассказал 14 сентября, что Осло не может принять политическое решение о снижении стоимости газа.