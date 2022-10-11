Путин заявил, что Россия поддерживает равный доступ к мирному атому для стран

Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому. Об этом во вторник, 11 октября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

«Мы всегда выступали за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома, и при этом считаем — и считали раньше, и сейчас — наша позиция заключается в том, что нужно все делать для того, чтобы ограничивать распространение военных ядерных технологий», — сказал он.

Также российский лидер отметил, что РФ всегда поддерживает работу МАГАТЭ и придает большое значение его деятельности.

«Мы активно ведем себя в рамках агентства и по сей день и придаем большое значение тому делу, которому агентство себя посвящает, и вы, как генеральный директор, посвящаете свою жизнь», — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, такую риторику надо снижать. Путин выразил надежду, что при поддержке МАГАТЭ удастся привести в нормальное состояние эту сферу деятельности, несмотря на турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поговорит с Гросси о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 7 октября стало известно, что Гросси отправится в Россию для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

На электростанции сотрудники МАГАТЭ находятся с начала сентября. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.