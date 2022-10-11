Патриарх Кирилл вернулся к работе после перенесенного COVID-19

Патриарх Кирилл, ранее заболевший COVID-19, выздоровел и уже вернулся к работе. Об этом сообщается на сайте Русской православной Церкви (РПЦ) во вторник, 11 октября.

«После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что патриарх благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни.

О том, что патриарх сдал положительный тест на коронавирус, стало известно в конце сентября. Отмечалось, что в связи с заболеванием был отменен ряд запланированных им встреч и поездок. Сообщалось также, что заболевание протекало в легкой форме.

В России продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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