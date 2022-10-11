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Башню Сююмбике в Казани оградят от туристов

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В Казани в музее-заповеднике «Казанский кремль» вокруг башни Сююмбике установят ограждение. Вопрос рассматривают в городской администрации. В администрации музея добавили, что сейчас отклонение зафиксировано на точке 2,08 м.

Inkazan.ru напоминает о том, что о разваливающейся башне впервые написал в соцсетях замглавы республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. По его словам он заметил трещины и выпадающие кирпичи.

В музее подтвердили, что у фундамента башни действительно нет части кирпичей. Антропогенный фактор стал не главной причиной. Весомую роль сыграли выветривание и деструкция раствора под воздействием влаги.

Между тем, в республиканском комитете по охране объектов культурного наследия ИА «Татар-информ» сказали, что башня Сююмбике находится в удовлетворительном состоянии. Там признали, что из стены выпало несколько кирпичей, но на башню никакого влияния это оказать не может, сказали в пресс-службе комитета. Но все же на башне проведут работы по укреплению фундамента.

Ранее сообщалось об идее вернуть казанской башне Сююмбике историческую функцию. Раньше это была дозорная башня.

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