Удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Главное

Россия продолжает массированный обстрел объектов военного управления и энергетики Украины, начатый 10 октября. В Минобороны РФ отметили, что все намеченные цели поражены. Удары наносятся высокоточным оружием. По каким городам ведется обстрел и чего удалось достичь в ходе спецоперации за последние двое суток — в материале «Известий».

Обстановка в Киеве

Российская армия 10 октября высокоточными ударами поразила сразу несколько стратегически важных объектов в Киеве. В частности, целями стали пункты военного управления и энергетическая инфраструктура.

С утра 11 октября во всех регионах Украины, в том числе и в Киевской области, зазвучали сирены воздушной тревоги. В некоторых городах нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета. Граждан призывают не покидать укрытий и внимать звуковым сигналам.

В украинской столице введен режим отключения энергоснабжения в определенные часы. В Киевской области поврежден ряд критически важных объектов инфраструктуры. В частности, в соцсетях сообщали о пожаре на распределительной подстанции в Вышгороде.

Обстановка в других городах

Во вторник во Львове прогремели новые взрывы. Очевидцы выложили в соцсети снимки с клубами черного дыма над разными частями города.

В свою очередь власти Львовской области сообщили, что ударами были уничтожены две электроподстанции. Многие районы остались без света и воды, жители жалуются на перебои со связью.

В Харькове горожан также предупредили о возможных неполадках с электроэнергией.

Выведена из строя часть оборудования Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. При этом жертв среди населения нет.

Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Цели ударов

Накануне президент России Владимир Путин назвал цели нанесения ударов по ряду стратегически важных объектов на территории Украины. По словам главы государства, такие шаги стали ответом на террористические действия киевского режима.

Речь идет о непрекращающихся атаках на города Донецкой и Луганской народных республик, а также о теракте на Крымском мосту, в результате которого погибли четыре человека. На автомобильной части сооружения подорвали грузовик с топливными цистернами ж/д состава. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Терроризм».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ответ Москвы на любые военные провокации будет жестким по своим масштабам и соответствующим уровню угроз.