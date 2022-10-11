В аптеках Финляндии закончились таблетки с йодом

В финских аптеках закончились таблетки с йодом после того, как в министерстве социального благополучия и здравоохранения Финляндии посоветовали использовать йод в случае радиационной опасности. Об этом написали «РИА Новости», во вторник, 11 октября.

Журналисты агенства сообщили, что, в частности, в городах Вантаа и Хельсинки на витринах аптек появились объявления о том, что препараты йода закончились.

Как рассказал фармацевт одной из аптек Пирьё Ахлберг, препараты с йодом раскупили вскоре после публикации рекомендаций минздрава.

На фоне этих сообщений в ассоциации аптек Финляндии Apteekkariliito заявили, что причин паниковать нет.

«Не стоит запасаться таблетками йода. Одной упаковки из 10 таблеток хватит на несколько человек, а людям старше 40 лет они вообще не нужны», — сказано в объявлении ассоциации, как рассказали корреспонденты.

Ранее, 8 октября сообщалось, что жители США начали массово покупать таблетки йода с калием. Это произошло после того, как президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.

До этого, 29 сентября, замминистра внутренних дел и администрации Польши Блажей Побожи сообщил, что власти страны распространяют таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны. На следующий день власти Польши заверили граждан в отсутствии радиационной опасности из-за событий на Украине и попросили не принимать йодид калия.

В свою очередь, комментируя истерию западных стран по поводу якобы возможной ядерной войны, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.