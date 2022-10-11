Отопительный сезон стартовал на территории Ставрополя

В Ставрополе начался отопительный сезон, об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко. Первыми теплоснабжение получили родильные дома и детские сады.

Ожидается, что с 12 октября отопление начнет поступать в медицинские учреждения, а также школы. Об этом сообщает NewsTracker. C 13 октября системы теплоснабжения запустят по всему Ставрополю.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске отопление начали подавать раньше обычного. 10 октября тепло появилось в детских садах и школах. При этом по плану отопительный сезон должен стартовать с 15 по 30 октября.