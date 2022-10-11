Режим ЧС ввели в Рязанской области из-за переувлажнения почвы

В Рязанской области с 10 октября действует режим ЧС. Его ввели из-за переувлажнения почвы. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Павел Малков.

Причиной переувлажнения стали неблагоприятные погодные условия — к опасному агрометеорологическому явлению привели обильные дожди, уточняет РИА «7 новостей».

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель. Его стоит ждать не ранее конца октября. В центре погоды «Фобос» также сообщали, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября.