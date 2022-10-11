Прививку от бешенства сделали тигру в Рязанской области

В Рязанской области тигра вакцинировали от бешенства. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии региона. Какой конкретно экзотический хищник был привит, не уточняется.

62INFO.ru предполагает, что речь идет о тигрице по кличке Матильда, которая живет в частном доме в Дягилеве.

Матильда прославилась после того, как один из прохожих сфотографировал ее в окне частного дома. Хозяин хищницы рассказал, что та живет у него уже давно, чувствует себя комфортно и угрозы не представляет.

Некоторые соседи попытались оспорить законность содержания Матильды в городе. Однако Московский районный суд Рязани разрешил хозяину держать тигра и дальше.