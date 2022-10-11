Курс доллара на Мосбирже поднялся до 64 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 64 руб впервые с 7 июля. Это следует из данных на сайте торговой площадки по состоянию на 11 октября.

Максимально доллар торговался по 64 рубля, минимальный курс в ходе торгов составлял 63,41 рубля.

К закрытию торгов курс доллара составил 63,96 руб.

10 октября экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отметил, что судя по ситуации в экономике России, доллар может вырасти до 70 рублей к концу года.

7 октября аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич выразил мнение, что доллар может укрепиться до 65 рублей в течение полутора недель. По его словам, в конце сентября давление на доллар и евро оказывали два фактора: повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, опасение инвесторов санкций со стороны США и Европы.