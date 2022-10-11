Порядка 200 т шин вывезли из Липецка

С улиц Липецка продолжают вывозить старые покрышки. Подрядная организация собирает шины с территорий и доставляет на предприятие. Там колеса обезвреживают и превращают в резиновую крошку. Впоследствии она становится сырьем для изготовления покрытия спортивных и детских площадок.

Как пишет Lipetskmedia со ссылкой на управление главного смотрителя, которое в этом году курирует процесс вывоза шин, в этом году с улиц Липецка уже вывезли порядка 200 т автопокрышек.

Шины относятся к отходам IV класса экологической опасности, поскольку резина, металлический и текстильный корд, из которых они состоят, выделяют токсичные вещества и при этом разлагаются не менее 100 лет, поясняет агентство.

Все автошины, образующиеся в результате хозяйственной деятельности, должны быть утилизированы. За складирование и сброс шин в неподходящем месте предусмотрены штрафы. Размер штрафа варьируется от 2 тыс. до 250 тыс. рублей, в зависимости от статуса нарушителя.

GOROD48 добавляет, что управление главного смотрителя объявило конкурс на частичную ликвидацию самой большой в городе свалки. Оттуда должны вывезти автопокрышки, строительные отходы, крупногабаритный мусор. Свалка находится у границы санитарно-защитной зоны Новолипецкого комбината.

За вывоз 1 т мусора городская администрация готова платить 5430 рублей. Начальная цена контракта — 6,2 млн рублей. Необходимо убрать с территории 1154 т отходов, в том числе шин. Общий объем мусора на свалке оценивается в 80 тыс. т.