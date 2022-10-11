Белый дом прокомментировал кибератаки на аэропорты США

Власти США пока не знают, кто стоял за кибератаками на ряд американских аэропортов. Об этом 11 октября в эфире телеканала ABCNews заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, еще «слишком рано располагать информацией», стояло ли российское правительство за кибератаками.

«Мы просто не совсем понимаем, кто стоит за этим, какова была мотивация и, конечно же, на каком уровне — если таковые имеются — кремлевские чиновники знали об этом», — сказал он журналисту Джорджу Стефанопулосу.

Кирби отметил, что безопасность аэропортов не была поставлена под угрозу. Он пообещал, что власти США расследуют обстоятельства кибератак.

Также 11 октября на сайте Белого дома опубликовано заявление о внимательном отношении администрации США к кибербезопасности и выработке комплексного подхода к решению возможных уязвимостей.

«Администрация тесно сотрудничает с ключевыми секторами, включая транспорт, банковское дело, водоснабжение и здравоохранение, чтобы помочь заинтересованным сторонам понять киберугрозы для критически важных систем и принять минимальные стандарты кибербезопасности», — говорится в документе.

10 октября телеканал CNN сообщил, что более десятка веб-сайтов международных аэропортов США, в том числе несколько крупнейших аэропортов страны, оказались недоступными. Ответственность за это, по данным СМИ, взяли на себя русскоязычные хакеры из группировки, называющей себя Killnet.

В числе пострадавших оказались сайты таких крупных аэропортов, как Хартсфилд-Джексон в Атланте и аэропорт Лос-Анджелеса. Глава аппарата агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Кирстен Тодт заявила, что власти следят за ситуацией.

5 октября хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за отключение веб-сайтов правительств штатов США.