Россия создаст в Киргизии систему электронного сбора с грузовиков

Российский концерн «Телематика» создаст в Кыргызской Республике систему электронного взимания сбора с грузового транспорта, автобусов и наладит работу весогабаритного контроля. Об этом 12 октября «Известиям» сообщила пресс-служба концерна.

Взимаемая плата будет направляться в Дорожный фонд Киргизии, который был создан для ведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования страны. Ожидается, что внедрение системы позволит увеличить финансирование дорожной отрасли Киргизии на 20%.

Внедрение электронного сбора с грузовиков сможет компенсировать ущерб, который причиняет грузовой транспорт основным транзитным коридорам Киргизии.

На киргизских дорогах планируется установка 42 пунктов стационарного контроля с датчиками весогабаритного контроля и взимания сборов с грузовиков. Они будут размещены в местах с высокой интенсивностью грузовых транспортных потоков, где наблюдается наибольшее негативное воздействие тяжелых машин на дорожное полотно.

Из значимых проектов концерна «Телематика» — создание интеллектуальной транспортной системы и решение безбарьерной оплаты «Свободный поток» на ЦКАД и трассе М-12 Москва – Казань.

1 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России. Запрет распространяется на двухсторонние перевозки, транзитные перевозки, перевозки с территории или на территорию третьего государства, говорится в постановлении. Среди стран, на которые распространяется запрет, указаны государства – члены Евросоюза (ЕС), Великобритания, Норвегия и Украина. Ограничительные меры будут действовать с 10 октября до 31 декабря 2022 года.