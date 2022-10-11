Строительство школы-сада в селе Чаппанда в Якутии завершили на 99%

В Нюрбинском улусе Республики Саха (Якутия) практически завершили строительство школы-сада. Готовность объекта достигла 99%, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского минстроя.

По словам первого замминистра строительства Галины Новиковой, подрядчику осталось установить ограждение кровли, устранить недочеты и убрать строительный мусор. Итоговая проверка запланирована на середину октября, а ввод объекта в эксплуатацию — на конец месяца.

Школа-сад располагается в двухэтажном здании, его возвели на участке площадью 3,36 тыс. кв. м. Учреждение сможет принять 100 школьников и 50 детсадовцев.

Объект построили в рамках госпрограммы «Развитие образования Якутии на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года», подпрограммы «Содействие созданию новые мест в общеобразовательных организациях».