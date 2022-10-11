Число ДТП с участием водителей-бесправников выросло в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на 100% выросло количество ДТП с участием водителей, которые не имеют водительского удостоверения. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Речь идет как о водителях, которые изначально не получали права, так и о гражданах, которых лишили водительского удостоверения через суд. Для профилактики подобных случаев инспекторы провели профилактические рейды с 7 по 9 октября. Сотрудники ГИБДД в общей сложности выявили 127 нарушений. Два водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Еще два человека сели за руль без водительского удостоверения.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Вечером 9 октября 19-летний водитель Skoda без прав на пересечении улиц Мира и Циолковского совершил наезд на стоящую машину Lada. Установлено, что автомобилист был в нетрезвом состоянии. В результате ДТП травмы получили два человека.