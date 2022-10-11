ЕС ежедневно импортирует российские нефть и газ на €260 млн

Несмотря на желание Евросоюза (ЕС) отказаться от российских энергоносителей, он по-прежнему продолжает оставаться их главным покупателем. Об этом 10 октября написало издание Markets Insider.

«С начала [спецоперации на Украине] ЕС импортировал российского топливо на сумму более €100 млрд. И по-прежнему ежедневно импортирует на сумму около €260 млн», — говорится в публикации со ссылкой на данные CREA (Центра исследований энергии и чистого воздуха).

Отмечается, что с марта по конец сентября закупки упали на 50%, однако сумма до сих пор остается внушительной. При этом ЕС оставался крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в сентябре.

Ранее в этот день глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что страны Евросоюза смогут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ, однако не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.

Он отметил, что в этом году газ, по-прежнему поступающий из России, также способствовал увеличению запасов. Между тем, по оценкам МЭА, к февралю 2023 года заполненность хранилищ снизится с 90% до 25–20%. Поэтому вопрос заключается в том, как будет действовать Европа в 2023 году, чтобы снова заполнить их на 80–90%.

В то же время в Институте проблем энергетики заявили, что запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся. По мнению аналитиков, спасти страны ЕС могут закупки сниженного природного газа, но при росте потребления газа Китаем он может перехватить дополнительные объемы этого сырья.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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