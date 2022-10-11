Ассоциация «Руспродсоюз» попросила ослабить требования по сроку годности товаров

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» обратилась в Минпромторг РФ с просьбой рекомендовать продовольственным сетям ослабить требования по остаточному сроку годности (ОСГ) товаров. Об этом в ассоциации рассказали «Известиям» 11 октября.

«Просим вас в качестве оперативных мер поддержки отрасли рекомендовать федеральным продовольственным торговым сетям снизить пороговое значение требования к ОСГ для товаров длительного срока хранения (от года и выше) до 45 (не менее 45% от общего срока годности). Для продтоваров со сроком годности до 12 месяцев включительно установить порог минимального ОСТ — 50%», — говорится в письме «Руспродсоюза» к министерству (есть в распоряжении «Известий»).

Как отмечается, в настоящее время договоры поставки продукции ведущих федеральных торговых сетей содержат строгие требования к ОСГ продовольственных товаров, поставляемых для представителей ретейла.

Для продтоваров со сроком годности от года до трех лет требование составляет не менее 60-65% от общего срока годности, которое, по мнению участников ассоциации, является чрезмерным. Только у сети «Х5 Group» для товаров длительного срока хранения установлен ОСГ 45%.

«Например, товар имеет срок годности 730 дней. Начиная с 439 дня и до окончания его срока годности он не будет принят большинством торговых сетей, где требование к ОСГ находится на уроне не менее 60%, хотя еще долго будет сохранять свои свойства», — отметили в «Руспродсоюзе», добавив, что средний срок оборачиваемости товаров длительного хранения сетях составляет около 50 дней.

Такое обстоятельство не способствует формированию производителями и поставщиками складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок, в качестве превентивной меры, подчеркнули авторы обращения.

Также в ассоциации указали на то, что наблюдается практика хаотичного всплеска заказов со стороны ретейлеров.

«Имеющийся объем складских запасов может не соответствовать жестким требованиям торговых сетей по ОСГ. Таким образом поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку, с другой стороны – вынуждены утилизировать продтовары, которые не проходят по ОСГ, при этом сохраняют свои потребительские свойства», — подчеркивается в письме.

Как уточнили «Известиям» в «Руспродсоюзе» ответ от министерства пока еще не получен.

В середине сентября производители на продовольственном рынке обратились к Федеральной антимонопольной службе с предложением изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Источник рассказали «Известиям», что что производители и поставщики уверены: действующие нормативы следует сократить вдвое.