НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран альянса

НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры стран-членов альянса. Об этом сообщил 11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы предпримем дальнейшие шаги по усилению защиты нашей критической инфраструктуры», — сказал он на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе.

Он также отметил, что гибридные и кибератаки на инфраструктуру стран НАТО могут стать причиной активизации пятой статьи договора альянса о коллективной обороне.

Пятая статья гласит, что атака на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на все страны альянса.

Ранее в этот же день замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США и НАТО осознать опасность неконтролируемой эскалации.

21 сентября, после начала частичной мобилизации в России, Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Российскую Федерацию и продолжат вводить новые санкции.

В то же время Столтенберг указал, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не будет прибегать к безрассудной ядерной риторике.

В августе сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что НАТО является реальной угрозой для России, и количество военных баз, находящихся по периметру Российской Федерации, свидетельствует об этом.