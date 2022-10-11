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Военный обозреватель спрогнозировал возможный ответ Киева на удары ВС РФ

Военный обозреватель Лавров: сейчас у Украины не так уж много средств для симметричного ответа на удары России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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У современной Украины не так уж много средств для симметричного ответа на российские удары, однако главной опасностью является получение Киевом дальнобойного оружия от США. Такое мнение во вторник, 11 октября, выразил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

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«Самое дальнобойное их оружие имеет досягаемость в 80-100 км. Главной опасностью остается получение Украиной нового дальнобойного оружия от США и других стран НАТО. Киев настойчиво выпрашивает высокоточные баллистические ракеты ATACMS для своих установок HIMARS», — отметил Лавров, добавив, что эти ракеты способны лететь на 300 км.

Он также выразил уверенность в том, что как только Украина получит такие боеприпасы, она сразу применит их против объектов российской критической инфраструктуры.

«Опыт показывает, что запретных целей для ВФУ нет. Они уже атаковали важнейшие мосты, в том числе на своей территории и даже атомные электростанции», — подчеркнул эксперт.

При этом Лавров отметил, что это также понимают и на Западе, и именно поэтому эти средства поражения до сих пор не предоставлены Украине.

Накануне, 10 октября, президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

Ранее в тот же день украинский лидер заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой он планировал выступить. Также он сообщил, что согласовал свои действия с польским президентом Анджеем Дудой.

Тогда же директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с «Известиями» предположил, что Зеленский планирует на G7 попросить о дополнительной поддержке Украины.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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