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ERR сообщила о неявке трети эстонских резервистов на военные учения

Телекомпания ERR: треть эстонских резервистов не явились на военные учения
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xinhua/Sergei Stepanov
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Из призванных на военные сборы эстонских резервистов прибыли около 70%. Об этом 11 октября заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

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По его словам, из 2861 резервистов на учения явились немногим более 1800 человек. Военачальник отметил, что этот результат превысил явку на учения, которые ранее проводились совместно с Финляндией.

При этом более десятой части резервистов не были извещены о предстоящих сборах.

«На самом деле, если человек знает к какому подразделению он относится, об этом упоминается в СМИ несколько раз в течение дня, то это уже должно вызвать у человека понимание», — продолжил он.

Херем подчеркнул, что резервисты должны проверить извещения на госпорталах или обратиться по соответствующему номеру телефона. Он связал вопрос неявки с необходимостью улучшения информирования граждан и отношению эстонцев к обороне страны.

Херем подчеркнул, что окончательная доля тех, кто не явился на учения без уважительной причины, составит до 15%, и против них будут возбуждены уголовные дела.

Со своей стороны советник агентства оборонных ресурсов Сийм Саавик, добавил, что из всех отправленных сообщений только 100 были отклонены из-за закрытых адресов электронной почты.

В середине сентября правительство Эстонии призвало резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы Okas 2022, которые прошли с 22 по 28 сентября. Извещения прислали резервистам 11-го пехотного батальона и 16-го батальона противовоздушной обороны, а также 42-го стрелкового батальона.

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