ERR сообщила о неявке трети эстонских резервистов на военные учения

Из призванных на военные сборы эстонских резервистов прибыли около 70%. Об этом 11 октября заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По его словам, из 2861 резервистов на учения явились немногим более 1800 человек. Военачальник отметил, что этот результат превысил явку на учения, которые ранее проводились совместно с Финляндией.

При этом более десятой части резервистов не были извещены о предстоящих сборах.

«На самом деле, если человек знает к какому подразделению он относится, об этом упоминается в СМИ несколько раз в течение дня, то это уже должно вызвать у человека понимание», — продолжил он.

Херем подчеркнул, что резервисты должны проверить извещения на госпорталах или обратиться по соответствующему номеру телефона. Он связал вопрос неявки с необходимостью улучшения информирования граждан и отношению эстонцев к обороне страны.

Херем подчеркнул, что окончательная доля тех, кто не явился на учения без уважительной причины, составит до 15%, и против них будут возбуждены уголовные дела.

Со своей стороны советник агентства оборонных ресурсов Сийм Саавик, добавил, что из всех отправленных сообщений только 100 были отклонены из-за закрытых адресов электронной почты.

В середине сентября правительство Эстонии призвало резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы Okas 2022, которые прошли с 22 по 28 сентября. Извещения прислали резервистам 11-го пехотного батальона и 16-го батальона противовоздушной обороны, а также 42-го стрелкового батальона.