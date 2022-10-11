Уборку овощей завершат в Сахалинской области до конца октября

На территории Сахалинской области до конца октября планируется завершить уборку овощей открытого грунта. Об этом сообщает региональное правительство.

На сегодняшний день аграрии собрали 75% свеклы, почти весь картофель и более 3,5 тыс. т моркови, что составляет 50% от плана. Некоторые хозяйства уже приступили к уборке капусты поздних сортов.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», урожай овощей открытого грунта в этом году ожидается на уровне 22,4 тыс. т. Картофеля планируется собрать не менее 45 тыс. т.

«В этом году произошло увеличение посевных площадей, что позволило увеличить плановый показатель по сбору картофеля и овощей», — рассказала начальник отдела растениеводства и механизации регионального министерства сельского хозяйства и торговли Екатерина Сливкина.

Полностью завершить уборку овощей и картофеля планируется до конца октября.