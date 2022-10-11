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Минобороны заявило о нанесении ударов по объектам военного управления и энергетики Украины

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Вооруженные силы (ВС) России 11 октября продолжили обстрелы объектов военного управления и энергетики Украины, массивные удары наносятся второй день. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Целями стали объекты военного управления и системы энергетики страны. Они поражены, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Воздушная тревога объявлялась во вторник по всей Украине.

После ударов ВС РФ, глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил о повреждении Ладыжинской ТЭС. По его словам, удар был нанесен с помощью двух дронов-камикадзе, разрушено энергетическое оборудование.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил об отсутствии электричества в 30% города. В городе также наблюдаются проблемы с мобильной связью. В результате ударов по Львовской области уничтожены две электроподстанции.

В центре Одессы без света остался Приморский район, сообщил председатель областной администрации Сергей Братчук.

В городе Хмельницкий введены веерные отключения электроэнергии для недопущения отключений объектов критической инфраструктуры.

В Хмельницкой области в результате ударов уничтожен Шепетовский железнодорожный узел и завод, где ремонтировались артиллерийские установки.

Накануне президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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